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1 января, 21:11

В ДНР озвучили число погибших мирных жителей при обстрелах ВСУ с 2014 года

СЦКК: Более 9 тысяч мирных жителей погибли в ДНР с 2014 года из-за обстрелов ВСУ

На территории Донецкой Народной Республики с 2014 года погибло более девяти тысяч мирных жителей в результате атак со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Официальные данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Фото © t.me / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины

Официальные данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Фото © t.me / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины

По данным СЦКК, начиная с 2014 года в Донецке погибло 9152 человека, в том числе 233 ребёнка. С момента эскалации 17 февраля 2022 года жертвами стали 4778 гражданских лиц, среди которых 142 ребёнка. С 2014 года в результате обстрелов со стороны ВСУ было ранено 13 540 мирных жителей, из них 842 — дети.

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Лайф ранее сообщал, что Вооружённые силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли Донецк. ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Будённовский районы. По последним данным, в результате атаки киевского режима погибли четыре человека, ещё более 14 получили ранения. Также известно, что под обстрел ВСУ попала гостиница "Донбасс палас".

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Оксана Попова
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