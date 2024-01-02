В ДНР озвучили число погибших мирных жителей при обстрелах ВСУ с 2014 года

На территории Донецкой Народной Республики с 2014 года погибло более девяти тысяч мирных жителей в результате атак со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Официальные данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Фото © t.me / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины

По данным СЦКК, начиная с 2014 года в Донецке погибло 9152 человека, в том числе 233 ребёнка. С момента эскалации 17 февраля 2022 года жертвами стали 4778 гражданских лиц, среди которых 142 ребёнка. С 2014 года в результате обстрелов со стороны ВСУ было ранено 13 540 мирных жителей, из них 842 — дети.