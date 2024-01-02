В Минобороны сообщили подробности нештатного схода боеприпаса в Воронежской области
Минобороны: Сход боеприпаса произошёл под Воронежем при полёте самолёта ВКС РФ
Нештатный сход авиационного боеприпаса произошёл утром 2 января во время полёта самолёта ВКС РФ над населённым пунктом Петропавловка в Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, пострадавших нет. В министерстве отметили, что в результате происшествия повреждены шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.
Ранее о случившемся рассказал губернатор региона Александр Гусев. По его словам, после обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работ специальных ведомств начнётся оценка нанесённого ущерба. Жителей нескольких улиц посёлка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения.
ТАСС / Пётр Ковалев