В Минобороны сообщили подробности нештатного схода боеприпаса в Воронежской области

Нештатный сход авиационного боеприпаса произошёл утром 2 января во время полёта самолёта ВКС РФ над населённым пунктом Петропавловка в Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, пострадавших нет. В министерстве отметили, что в результате происшествия повреждены шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.