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2 января, 10:59

ВС РФ за сутки перехватили 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Средства ПВО России за прошедшие сутки перехватили 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 2 января.

Кроме того, за минувшие сутки было уничтожено 34 украинских беспилотника на территории Запорожской области, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили две РСЗО HIMARS и одну РСЗО "Ольха"
Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили две РСЗО HIMARS и одну РСЗО "Ольха"

А ранее Лайф писал, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник ВСУ над Брянской областью. В результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Дарья Нарыкова
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