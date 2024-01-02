ВС РФ за сутки перехватили 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"
Средства ПВО России за прошедшие сутки перехватили 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 2 января.
Кроме того, за минувшие сутки было уничтожено 34 украинских беспилотника на территории Запорожской области, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.
А ранее Лайф писал, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник ВСУ над Брянской областью. В результате случившегося пострадавших и разрушений нет.
ТАСС / Александр Полегенько