ВС РФ за сутки перехватили 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Средства ПВО России за прошедшие сутки перехватили 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 2 января.

Кроме того, за минувшие сутки было уничтожено 34 украинских беспилотника на территории Запорожской области, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.