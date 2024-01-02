ВСУ потеряли до 300 солдат на самом смертоносном для них участке фронта

Российские войска успешно отбили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. В результате украинская армия потеряла до 300 военных, 34 единицы техники и несколько складов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 2 января.

"На Донецком направлении слаженными действиями подразделений Южной группировки, ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии отражена атака противника в районе населённого пункта Артёмовское Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, нанесено поражение подразделениям 42-й механизированной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

В ведомстве указали, что общие потери ВСУ составили до 300 военных (убитых и раненых). Армия Украины лишилась трёх танков и боевой машины пехоты, трёх пикапов и 19 автомобилей, американской самоходной гаубицы М109 Paladin и САУ "Акация", двух гаубиц "Гиацинт-Б", орудия Д-20 и противотанковой пушки "Рапира". Также противник потерял гаубицу Д-30, буксируемую гаубицу М119 производства США. А в районах Лысовки и Желанного в ДНР уничтожены склады с боеприпасами 27-й реактивной и 47-й механизированной бригад ВСУ.