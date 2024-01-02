Регион

Уведомления отключены

2 января, 14:00

В Турции заявили, что не пропустят в Чёрное море минные тральщики, подаренные Британией ВСУ

В Турции отказались пропускать минные тральщики, которые Британия передала Киеву

Турция проинформировала союзников, что не допустит в свои проливы минные тральщики, которые были переданы Великобританией Украине. Об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Утверждение некоторых СМИ о том, что миноискателям, подаренным Украине Великобританией, было разрешено пройти через турецкие проливы в Чёрное море, не соответствует действительности", указано в заявлении.

В организации напомнили, что, в соответствии со статьёй 19 Конвенции Монтрё, Турция закрыла проливы для военных кораблей Украины и России. В ведомстве добавили, что на протяжении всего украинского конфликта Анкара "сохраняет непоколебимую решимость и принципиальную позицию" по предотвращению эскалации в Чёрном море.

Зеленский: Украина получит корабли для конвоя судов в "зерновом коридоре"
Зеленский: Украина получит корабли для конвоя судов в "зерновом коридоре"

А ранее Лайф писал, что Запад не поставляет Украине корабли из-за боязни их перехвата Армией России. Для того чтобы доставлять ВСУ военные суда, нужно заходить в Чёрное море, а это опасно.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / TOLGA BOZOGLU

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Турция
  • ВСУ
  • Великобритания
  • Украина
  • Военная техника
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров