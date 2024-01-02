МВД обязало мигрантов уведомлять о начале работы в России

Иностранные граждане и лица без гражданства должны будут уведомлять Министерство внутренних дел РФ о начале трудовой деятельности в стране или при получении патента. Мера начинает действовать с 7 января. Соответствующую форму уведомления согласовали в МВД, приказ опубликован на сайте.

"Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента предоставляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавших патент", — указано в документе.

Заполнить форму можно от руки или на компьютере на русском языке. К нему следует приложить копию трудового договора или договора о выполнении работ. Вместе с этим необходимо указать сведения о гражданско-правовом договоре о выполнении работ, если он заключён в устной форме. Документы подаются лично или с помощью портала госуслуг, пояснили в ведомстве.