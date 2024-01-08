Собор Пресвятой Богородицы, День повитух: Праздники и приметы 8 января
Сегодня, 8 января, в России продолжается череда православных праздников, связанных с Рождеством Христовым. А ещё на эту дату приходится памятный день, посвящённый очень значимому для человечества открытию.
8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко
Собор Пресвятой Богородицы
8 января в России отмечается праздник, продолжающий череду рождественских, — Собор Пресвятой Богородицы. Несколько фактов о нём.
- Русская православная церковь отмечает его сразу после Рождества — 8 января.
- Появился этот праздник ещё в древние времена христианской Церкви.
- Официально был установлен на VI Вселенском соборе в 681 году.
- В этот день Церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери.
Слово "собор" в названии этого праздника означает не "храм", а "сообщество", "собрание". Так своё отражение получила традиция у древних христиан в этот день собираться в храмах для прославления Богоматери. Подобно этому на следующий день после праздника Крещения Господня совершается празднование Собора честного и славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (20 января).
Ещё в 402 году Епифаний Кипрский, Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу Иисусу Христу с восхвалением Богородицы. Официально же праздник был установлен почти три века спустя — на VI Вселенском соборе в 681 году.
В наше время в составе Собора Пресвятой Богородицы совершается память также Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова, брата Иоанна Богослова.
День вращения Земли
8 января отмечается День вращения Земли. Фото © Shutterstock
8 января в России можно отметить праздник под названием День вращения Земли (Earth`s Rotation Day). Рассказываем о нём.
- Это международный неформальный праздник.
- Считается, что именно в этот день физик Леон Фуко показал, как планета вращается.
- Цель памятной даты — мотивировать узнать больше о Земле и других научных фактах.
Сейчас каждый школьник знает, что планета Земля, на который мы все живём, вращается вокруг своей оси и один оборот у неё занимает около 24 часов. Однако этот факт, который в наше время кажется очевидным, ещё относительно недавно по историческим меркам был сокрыт от человечества.
Галилео. Эксперимент. Маятник Фуко. Видео © YouTube / GalileoRU
8 января — особый день для физиков и астрономов. Считается, что именно в эту дату в 1951 году французский физик и астроном Леон Фуко впервые провёл свой эксперимент с маятником, который раскачивался под действием суточного вращения Земли. Позже эксперимент повторили в Парижской обсерватории, а в марте того же года была устроена и первая публичная демонстрация в парижском пантеоне. Сегодня маятники Фуко — неотъемлемая часть научных музеев по всему миру.
День детского кино
8 января отмечается День детского кино. Фото © "Морозко", режиссёр Александр Роу, сценарист Николай Эрдман / Kinopoisk.ru
8 января в России отмечается праздник, посвящённый "главному из искусств", — День детского кино. Вот что о нём известно.
- Это российский неофициальный праздник.
- Учреждён в 1998 году Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда.
- Был приурочен к столетию первого показа кино для детей.
Этот праздник отсылает нас к событиям конца 1890-х годов в Москве. Тогда в здании нынешнего ГУМа, а в то время Верхних торговых рядах, открылся первый стационарный "Электрический театр". Там подрастающему поколению показывали короткие развлекательные кинокартины. 25 лет назад в столице России решили напомнить об этом, учредив День детского кино.
К этой дате сейчас в российских библиотеках, школах и детсадах обычно приурочены просмотры кинопроизведений, созданных для маленьких зрителей. Также проходят выставки, внеклассные часы, посвящённые этой теме.
Нужно отметить, что Россия — одна из стран, где детский кинематограф и мультипликация очень развиты. Каждый год на экраны выходят десятки картин разного формата и они получают отклик у юной аудитории.
День повитух, или Бабьи каши
8 января на Руси отмечался День повитух. Фото © "Новое знакомство", К. Лемох / Государственный Русский музей / Wikipedia
На Руси 8 января отмечался День повитух, или Бабьи каши. Посвящён он был роженицам и повитухам. Последние в народе пользовались большим почётом. В этот день женщины приходили к ним в гости с поздравлениями. Повитухи угощали гостей кашей. Это считалось залогом здоровья детей в будущем, символом заботы о семье. Повитухи слыли знатоками по части женских и материнских забот. Недаром говорили: Бабка походит — всему делу пособит.
Заниматься работой по дому было не положено, особенно будущим родителям. Под запретом были вынос мусора и пересчёт денег. С этого дня начинались девичьи гадания, которые продолжались до Крещения.
Погодные приметы 8 января
- Снег к рукам липнет — к потеплению.
- Красный закат — к сильным морозам.
- Сильный ветер — к похолоданию.
- Метель — к холодному лету.
- Синицы днём расщебетались — к ночным заморозкам.
Именинники 8 января
8 января может отмечать именины российская актриса Мария Горбань. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская
8 января именины могут отмечать:
- Анфиса
- Августина
- Дмитрий
- Леонид
- Константин
- Агриппина
- Михаил
- Николай
- Мария
- Ефим.
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