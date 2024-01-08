Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Саудовская Аравия понизила цены на нефть во всех регионах

Суздаль передал Кирову символ новогодней столицы России

Тело российского журналиста нашли около трассы в Ростовской области

Владелец "Перекрёстка" и "Пятёрочки" обвинил морозы в исчезновении курицы с прилавков

СК показал видео обысков в организации, обслуживающей котельную в Подольске

Банки будут возвращать россиянам похищенные мошенниками деньги по новой схеме

Стало известно, как долго икона "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя

Захарова высмеяла идею создания собственной армии ЕС и дала европейцам несколько советов

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на участника СВО в Ульяновске

Один российский турист погиб и ещё девять пострадали в аварии на Шри-Ланке

Собор Пресвятой Богородицы, День повитух: Праздники и приметы 8 января

Сегодня, 8 января, в России продолжается череда православных праздников, связанных с Рождеством Христовым. А ещё на эту дату приходится памятный день, посвящённый очень значимому для человечества открытию.

7 января, 21:01
8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Собор Пресвятой Богородицы

8 января в России отмечается праздник, продолжающий череду рождественских, — Собор Пресвятой Богородицы. Несколько фактов о нём.

  • Русская православная церковь отмечает его сразу после Рождества — 8 января.
  • Появился этот праздник ещё в древние времена христианской Церкви.
  • Официально был установлен на VI Вселенском соборе в 681 году.
  • В этот день Церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери.

Слово "собор" в названии этого праздника означает не "храм", а "сообщество", "собрание". Так своё отражение получила традиция у древних христиан в этот день собираться в храмах для прославления Богоматери. Подобно этому на следующий день после праздника Крещения Господня совершается празднование Собора честного и славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (20 января).

Выходные дни и праздники в 2024 году: Календарь рабочих и нерабочих дней года
Выходные дни и праздники в 2024 году: Календарь рабочих и нерабочих дней года

Ещё в 402 году Епифаний Кипрский, Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу Иисусу Христу с восхвалением Богородицы. Официально же праздник был установлен почти три века спустя — на VI Вселенском соборе в 681 году.

В наше время в составе Собора Пресвятой Богородицы совершается память также Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова, брата Иоанна Богослова.

День вращения Земли

8 января отмечается День вращения Земли. Фото © Shutterstock

8 января отмечается День вращения Земли. Фото © Shutterstock

8 января в России можно отметить праздник под названием День вращения Земли (Earth`s Rotation Day). Рассказываем о нём.

  • Это международный неформальный праздник.
  • Считается, что именно в этот день физик Леон Фуко показал, как планета вращается.
  • Цель памятной даты — мотивировать узнать больше о Земле и других научных фактах.

Сейчас каждый школьник знает, что планета Земля, на который мы все живём, вращается вокруг своей оси и один оборот у неё занимает около 24 часов. Однако этот факт, который в наше время кажется очевидным, ещё относительно недавно по историческим меркам был сокрыт от человечества.

Галилео. Эксперимент. Маятник Фуко. Видео © YouTube / GalileoRU

8 января — особый день для физиков и астрономов. Считается, что именно в эту дату в 1951 году французский физик и астроном Леон Фуко впервые провёл свой эксперимент с маятником, который раскачивался под действием суточного вращения Земли. Позже эксперимент повторили в Парижской обсерватории, а в марте того же года была устроена и первая публичная демонстрация в парижском пантеоне. Сегодня маятники Фуко — неотъемлемая часть научных музеев по всему миру.

День детского кино

8 января отмечается День детского кино. Фото © "Морозко", режиссёр Александр Роу, сценарист Николай Эрдман / Kinopoisk.ru

8 января отмечается День детского кино. Фото © "Морозко", режиссёр Александр Роу, сценарист Николай Эрдман / Kinopoisk.ru

8 января в России отмечается праздник, посвящённый "главному из искусств", — День детского кино. Вот что о нём известно.

  • Это российский неофициальный праздник.
  • Учреждён в 1998 году Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда.
  • Был приурочен к столетию первого показа кино для детей.

Этот праздник отсылает нас к событиям конца 1890-х годов в Москве. Тогда в здании нынешнего ГУМа, а в то время Верхних торговых рядах, открылся первый стационарный "Электрический театр". Там подрастающему поколению показывали короткие развлекательные кинокартины. 25 лет назад в столице России решили напомнить об этом, учредив День детского кино.

К этой дате сейчас в российских библиотеках, школах и детсадах обычно приурочены просмотры кинопроизведений, созданных для маленьких зрителей. Также проходят выставки, внеклассные часы, посвящённые этой теме.

Нужно отметить, что Россия — одна из стран, где детский кинематограф и мультипликация очень развиты. Каждый год на экраны выходят десятки картин разного формата и они получают отклик у юной аудитории.

День повитух, или Бабьи каши

8 января на Руси отмечался День повитух. Фото © "Новое знакомство", К. Лемох / Государственный Русский музей / Wikipedia

8 января на Руси отмечался День повитух. Фото © "Новое знакомство", К. Лемох / Государственный Русский музей / Wikipedia

На Руси 8 января отмечался День повитух, или Бабьи каши. Посвящён он был роженицам и повитухам. Последние в народе пользовались большим почётом. В этот день женщины приходили к ним в гости с поздравлениями. Повитухи угощали гостей кашей. Это считалось залогом здоровья детей в будущем, символом заботы о семье. Повитухи слыли знатоками по части женских и материнских забот. Недаром говорили: Бабка походит — всему делу пособит.

Православные праздники в январе: Церковный календарь – 2024
Православные праздники в январе: Церковный календарь – 2024

Заниматься работой по дому было не положено, особенно будущим родителям. Под запретом были вынос мусора и пересчёт денег. С этого дня начинались девичьи гадания, которые продолжались до Крещения.

Погодные приметы 8 января

  • Снег к рукам липнет — к потеплению.
  • Красный закат — к сильным морозам.
  • Сильный ветер — к похолоданию.
  • Метель — к холодному лету.
  • Синицы днём расщебетались — к ночным заморозкам.

Именинники 8 января

8 января может отмечать именины российская актриса Мария Горбань. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

8 января может отмечать именины российская актриса Мария Горбань. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

День ангела под ёлочкой: Кто отмечает именины в январе 2024
День ангела под ёлочкой: Кто отмечает именины в январе 2024

8 января именины могут отмечать:

  • Анфиса
  • Августина
  • Дмитрий
  • Леонид
  • Константин
  • Агриппина
  • Михаил
  • Николай
  • Мария
  • Ефим.

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!