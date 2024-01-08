Собор Пресвятой Богородицы, День повитух: Праздники и приметы 8 января Сегодня, 8 января, в России продолжается череда православных праздников, связанных с Рождеством Христовым. А ещё на эту дату приходится памятный день, посвящённый очень значимому для человечества открытию. 7 января, 21:01 8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Собор Пресвятой Богородицы

8 января в России отмечается праздник, продолжающий череду рождественских, — Собор Пресвятой Богородицы. Несколько фактов о нём. Русская православная церковь отмечает его сразу после Рождества — 8 января.

Появился этот праздник ещё в древние времена христианской Церкви.

Официально был установлен на VI Вселенском соборе в 681 году.

В этот день Церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери.

Слово "собор" в названии этого праздника означает не "храм", а "сообщество", "собрание". Так своё отражение получила традиция у древних христиан в этот день собираться в храмах для прославления Богоматери. Подобно этому на следующий день после праздника Крещения Господня совершается празднование Собора честного и славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (20 января).

Ещё в 402 году Епифаний Кипрский, Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу Иисусу Христу с восхвалением Богородицы. Официально же праздник был установлен почти три века спустя — на VI Вселенском соборе в 681 году.

В наше время в составе Собора Пресвятой Богородицы совершается память также Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова, брата Иоанна Богослова.

День вращения Земли

8 января отмечается День вращения Земли. Фото © Shutterstock

8 января в России можно отметить праздник под названием День вращения Земли (Earth`s Rotation Day). Рассказываем о нём. Это международный неформальный праздник.

Считается, что именно в этот день физик Леон Фуко показал, как планета вращается.

Цель памятной даты — мотивировать узнать больше о Земле и других научных фактах.

Сейчас каждый школьник знает, что планета Земля, на который мы все живём, вращается вокруг своей оси и один оборот у неё занимает около 24 часов. Однако этот факт, который в наше время кажется очевидным, ещё относительно недавно по историческим меркам был сокрыт от человечества.

Галилео. Эксперимент. Маятник Фуко. Видео © YouTube / GalileoRU

8 января — особый день для физиков и астрономов. Считается, что именно в эту дату в 1951 году французский физик и астроном Леон Фуко впервые провёл свой эксперимент с маятником, который раскачивался под действием суточного вращения Земли. Позже эксперимент повторили в Парижской обсерватории, а в марте того же года была устроена и первая публичная демонстрация в парижском пантеоне. Сегодня маятники Фуко — неотъемлемая часть научных музеев по всему миру.

День детского кино

8 января отмечается День детского кино. Фото © "Морозко", режиссёр Александр Роу, сценарист Николай Эрдман / Kinopoisk.ru

8 января в России отмечается праздник, посвящённый "главному из искусств", — День детского кино. Вот что о нём известно. Это российский неофициальный праздник.

Учреждён в 1998 году Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда.

Был приурочен к столетию первого показа кино для детей.

Этот праздник отсылает нас к событиям конца 1890-х годов в Москве. Тогда в здании нынешнего ГУМа, а в то время Верхних торговых рядах, открылся первый стационарный "Электрический театр". Там подрастающему поколению показывали короткие развлекательные кинокартины. 25 лет назад в столице России решили напомнить об этом, учредив День детского кино.

К этой дате сейчас в российских библиотеках, школах и детсадах обычно приурочены просмотры кинопроизведений, созданных для маленьких зрителей. Также проходят выставки, внеклассные часы, посвящённые этой теме.

Нужно отметить, что Россия — одна из стран, где детский кинематограф и мультипликация очень развиты. Каждый год на экраны выходят десятки картин разного формата и они получают отклик у юной аудитории.

День повитух, или Бабьи каши

8 января на Руси отмечался День повитух. Фото © "Новое знакомство", К. Лемох / Государственный Русский музей / Wikipedia

На Руси 8 января отмечался День повитух, или Бабьи каши. Посвящён он был роженицам и повитухам. Последние в народе пользовались большим почётом. В этот день женщины приходили к ним в гости с поздравлениями. Повитухи угощали гостей кашей. Это считалось залогом здоровья детей в будущем, символом заботы о семье. Повитухи слыли знатоками по части женских и материнских забот. Недаром говорили: Бабка походит — всему делу пособит.

Заниматься работой по дому было не положено, особенно будущим родителям. Под запретом были вынос мусора и пересчёт денег. С этого дня начинались девичьи гадания, которые продолжались до Крещения.

Погодные приметы 8 января

Снег к рукам липнет — к потеплению.

Красный закат — к сильным морозам.

Сильный ветер — к похолоданию.

Метель — к холодному лету.

Синицы днём расщебетались — к ночным заморозкам.

Именинники 8 января

8 января может отмечать именины российская актриса Мария Горбань. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

8 января именины могут отмечать: Анфиса

Августина

Дмитрий

Леонид

Константин

Агриппина

Михаил

Николай

Мария

Ефим. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев