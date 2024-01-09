День появления бумажных денег в России, День хореографа, Степанов день: Праздники и приметы 9 января Сегодня, 9 января 2024 года, в России нет важных государственных или религиозных праздников, зато можно отметить несколько неофициальных. Так, один из них посвящён рублю, другой — искусству танца. А на Руси в эту дату отмечали праздник, посвящённый первому мученику. 8 января, 21:01 9 января — День появления бумажных денег в России. Обложка © Wikipedia / Bank of Russian Empire

День появления бумажных денег в России

9 января в России можно отметить праздник, посвящённый отечественной валюте — рублю. На эту дату приходится День появления бумажных денег в России. Несколько фактов о нём: считается, что вышли в оборот они 9 января 1769 года;

в этот день Екатерина II подписала манифест о введении в России ассигнаций;

они были бумажными, а все деньги до того момента — из металлов и других твёрдых материалов.

Бумажные ассигнации, которые появились при Екатерине II 254 года назад, деньгами назвать можно условно. Это были выпущенные государством долговые расписки о том, что оно берёт в долг у населения монеты. Однако именно с них началась история российских банкнот.

Решение императрицы выпустить такие ассигнации объяснялось войной с Турцией. Денег у государства не хватало, и нужно было чем-то заполнять казну. "Брать в долг" у народа решили по примеру Франции, где такая практика уже была.

Изначально все ассигнации были внешне одинаковыми, вне зависимости от номинала. Это создало проблемы. Находились умельцы, которые стирали 5 и вписывали 25 или 50. Чтобы бороться с такими махинациями, в 1786 году ассигнации стали делать разного цвета, в зависимости от номинала. Примечательно, что пятирублёвка была синей, десятирублёвка — красной, сторублёвка — жёлтой. Эта традиция стала поддерживаться и дошла до XX века.

Международный день хореографа

9 января отмечается Международный день хореографа. Артист балета Николай Цискаридзе во время выступления на гала-концерте звёзд балета Большого театра и Польской национальной оперы на Новой сцене Большого театра, 2008 год. Фото © ТАСС / Александр Куров

9 января в России и за рубежом отмечается праздник под названием Международный день хореографа. Рассказываем о нём: это интернациональный профессиональный праздник;

официально не утверждён;

отмечается ежегодно 9 января, по календарю не смещается.

Международный день хореографа — это праздник людей, которые посвятили жизнь искусству танца. Он тесно связан с двумя другими международными датами — Всемирным днём балета и Международным днём танца.

Несмотря на то что танцевальное искусство было ещё в Древнем мире, считается, что профессия хореографа сформировалась лишь в XII веке, когда в Европе возникла необходимость обучения танцам придворных дам и кавалеров.

Сам термин "хореография" греческого происхождения. Буквально это сочетание двух слов обозначает "рисую танцем" или "запись танца". Хореография — это искусство постановки танцев разных стилей и жанров.

Россия дала миру многих выдающихся исполнителей, балетмейстеров и хореографов. Среди них Мариус Петипа, Бронислава Нижинская, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Марис Лиепа, Юрий Григорович, Владимир Васильев, Вячеслав Гордеев, Надежда Надеждина, Николай Цискаридзе и другие.

День статического электричества

9 января отмечается День статического электричества. Фото © Shutterstock

9 января в России можно отметить забавный праздник — День статического электричества. Вот что известно о нём: это международный неформальный праздник;

отмечается ежегодно 9 января, по календарю не смещается;

появился в США, откуда распространился по миру;

придуман, чтобы люди могли больше узнать о таком природном явлении.

День статического электричества, наряду с отмечавшимся 8 января Днём вращения Земли, — это неофициальные праздники, призванные привлечь внимание как можно большего количества людей к науке. Сегодняшняя дата — отличный повод взглянуть на это направление физики и его влияние на нашу повседневную жизнь.

Статическое электричество — это явление, при котором заряженные частицы накапливаются на поверхности тел и создают электростатические поля. Его можно наблюдать в неожиданных и даже загадочных формах. Например, оно проявляется как в виде "намагниченной" причёски при снятии свитера, так и в виде молний в дождливый день.

Как отметить День статического электричества? Ему могут быть посвящены выставки и другие мероприятия, направленные на популяризацию физики статического электричества. А ещё это повод открыть книгу и почитать об этом явлении. Празднуя сегодняшний день, мы продвигаем науку и вдохновляем будущее поколение исследователей и изобретателей.

Степанов день

9 января на Руси отмечался Степанов день. Фото © "Вождение медведя с козой и барабанщиком". Рождественская дореволюционная открытка / Wikipedia

9 января Русская православная церковь чтит память Стефана Первомученика. Он был привлечён к суду Синедриона и побит камнями за проповедь в Иерусалиме примерно в 33–36 годах. Считается первым христианским мучеником. Почитается как святой, архидиакон и апостол от семидесяти. На иконах часто изображается с камнем на голове как символом казни, которую он претерпел. Также его рисуют с пальмовой ветвью в руке. Это рассматривается как символ победы над смертью.

В народе же в эту дату отмечали Степанов день. Было принято, чтобы в этот праздник пастухи заключали договора с крестьянами на выпас скота. Девушки по традиции "хоронили" свои печали. Для этого в деревне устанавливали "чашу пагубную", а красавицы по очереди сливали в неё воду из принесённых с собой сосудов — смывали тоску с сердца.

Продолжаются святки, а вместе с ними — пора гаданий, запрет на рыбалку и охоту. По-прежнему лучше воздержаться от ссор и раздражения. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Еду выбрасывать не следует — лучше подкормить животных и птиц.

Приметы 9 января

Туман — к скорому потеплению.

Деревья покрыты инеем — к хорошему урожаю хлебов.

Алый месяц в небе — к потеплению и снегопаду.

Снегопад — к хорошему урожаю грибов и ягод.

Именинники 9 января

9 января может отмечать именины российский актёр, режиссёр Фёдор Бондарчук. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Сегодня, 9 января, именины могут отмечать: Фёдор

Теодор

Тихон

Степан

Лука

Антонина. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев