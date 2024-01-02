Перед этим ранил ножом жену: Полицейские в Коми ликвидировали открывшего по ним стрельбу местного жителя

В Республике Коми мужчина во время ссоры ранил свою жену ножом, затем открыл стрельбу из ружья по укрытию, где находилась супруга, а также в сторону прибывших врачей скорой помощи и полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Всё произошло 1 января в посёлке городского типа Жешарт в Усть-Вымском районе. Конфликт между супругами развернулся в квартире жилого дома. По данным ведомства, пострадавшая женщина, забрав 12-летнего ребёнка, смогла убежать к соседям. Она госпитализирована.

В ходе перестрелки неадекватный мужчина, оказавший активное сопротивление при задержании, был обезврежен и убит, уточнили в СК. Следователями в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе по статье о "Покушении на убийство двух лиц".