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2 января, 16:56

Перед этим ранил ножом жену: Полицейские в Коми ликвидировали открывшего по ним стрельбу местного жителя

В Коми во время ссоры мужчина ранил жену ножом, затем открыл стрельбу по полиции

В Республике Коми мужчина во время ссоры ранил свою жену ножом, затем открыл стрельбу из ружья по укрытию, где находилась супруга, а также в сторону прибывших врачей скорой помощи и полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Всё произошло 1 января в посёлке городского типа Жешарт в Усть-Вымском районе. Конфликт между супругами развернулся в квартире жилого дома. По данным ведомства, пострадавшая женщина, забрав 12-летнего ребёнка, смогла убежать к соседям. Она госпитализирована.

В ходе перестрелки неадекватный мужчина, оказавший активное сопротивление при задержании, был обезврежен и убит, уточнили в СК. Следователями в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе по статье о "Покушении на убийство двух лиц".

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Ранее сообщалось что пьяный мужчина насмерть забил своего знакомого в квартире на юге Москвы. 33-летний мужчина находился в гостях у 67-летнего пенсионера. В определённый момент между ними разгорелся конфликт, и выпивший гость начал избивать своего оппонента ножкой стула. От полученных травм мужчина скончался, нападавшего задержали.

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Иван Косицын
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