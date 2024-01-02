В Генконсульстве РФ назвали возможную причину взрывов в центре Нью-Йорка

Вероятной причиной взрывов на острове Рузвельт в США могли стать неполадки с электросетью города или неисправности на подстанциях. Такое предположение высказал консул России в Нью-Йорке Александр Захаров.

В Нью-Йорке пожарные и полиция приехали на жалобы жителей о "взрывах". Видео © X (Twitter) / LokmatTimes_ngp / qasimal64163733

"Скорее всего, это связано с неполадками в электросети", — указал Захаров.

Консул дополнил, что российские граждане не обращались в консульство в Нью-Йорке на фоне сообщений о якобы прозвучавших взрывах. По словам Захарова, генконсульство будет внимательно следить за обстановкой в США.

Вместе с тем геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Нью-Йорке магнитудой 1,7, по времени совпавшее с тряской и звуками взрывов.