В Генконсульстве РФ назвали возможную причину взрывов в центре Нью-Йорка
Консул РФ Захаров: Неполадки с электросетью являются причиной взрывов в Нью-Йорке
В Нью-Йорке пожарные и полиция приехали на жалобы жителей о "взрывах". Обложка © X (Twitter) / qasimal64163733
Вероятной причиной взрывов на острове Рузвельт в США могли стать неполадки с электросетью города или неисправности на подстанциях. Такое предположение высказал консул России в Нью-Йорке Александр Захаров.
В Нью-Йорке пожарные и полиция приехали на жалобы жителей о "взрывах". Видео © X (Twitter) / LokmatTimes_ngp / qasimal64163733
"Скорее всего, это связано с неполадками в электросети", — указал Захаров.
Консул дополнил, что российские граждане не обращались в консульство в Нью-Йорке на фоне сообщений о якобы прозвучавших взрывах. По словам Захарова, генконсульство будет внимательно следить за обстановкой в США.
Вместе с тем геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Нью-Йорке магнитудой 1,7, по времени совпавшее с тряской и звуками взрывов.
Напомним, жители острова Рузвельт в Нью-Йорке якобы услышали звуки как минимум четырёх взрывов и почувствовали несколько толчков, которые "потрясли их дома". В настоящее время городские службы разбираются с отключённым в районе светом. Уточняется, что никто в результате инцидента не пострадал, здания повреждений не получили.