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Регион
Опубликовано 2 января 2024, 18:12
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Возможности российских истребителей в ходе СВО покорили США

MWM: Российские истребители Су-57 успешно проявили себя в боях на Украине

Истребитель Су-57. Обложка © Getty Images / Michał Prokurat

Истребитель Су-57. Обложка © Getty Images / Michał Prokurat

Российская техника в зоне специальной военной операции прекрасно себя проявляет, но особого внимания заслуживают истребители пятого поколения Су-57. Их уникальность отметило американское издание Military Watch Magazine (MWM).

"Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в высокоинтенсивных боевых действиях, <…> причём операции на Украине включали не только удары с воздуха по наземным объектам", — говорится в материале.

Как подчеркнули обозреватели, данные самолёты применялись для выведения из строя украинских систем противовоздушной обороны, а также участвовали в воздушных боях. Их успешное применение в зоне специальной военной операции во многом укрепило доверие к этой модели истребителя, резюмировали авторы.

5 новых боевых сценариев, которые используют истребители Су-57 в зоне СВО
5 новых боевых сценариев, которые используют истребители Су-57 в зоне СВО

Ранее Лайф писал, что государственный оборонный заказ на истребители пятого поколения Су-57 в текущем году оказался вдвое больше, чем планировалось изначально. Глава ОАК Юрий Слюсарь отметил, что самолёты были поставлены в срок, "иногда даже по отдельным заводам с опережением".

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Оксана Попова
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