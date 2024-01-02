Возможности российских истребителей в ходе СВО покорили США
MWM: Российские истребители Су-57 успешно проявили себя в боях на Украине
Истребитель Су-57. Обложка © Getty Images / Michał Prokurat
Российская техника в зоне специальной военной операции прекрасно себя проявляет, но особого внимания заслуживают истребители пятого поколения Су-57. Их уникальность отметило американское издание Military Watch Magazine (MWM).
"Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в высокоинтенсивных боевых действиях, <…> причём операции на Украине включали не только удары с воздуха по наземным объектам", — говорится в материале.
Как подчеркнули обозреватели, данные самолёты применялись для выведения из строя украинских систем противовоздушной обороны, а также участвовали в воздушных боях. Их успешное применение в зоне специальной военной операции во многом укрепило доверие к этой модели истребителя, резюмировали авторы.
Ранее Лайф писал, что государственный оборонный заказ на истребители пятого поколения Су-57 в текущем году оказался вдвое больше, чем планировалось изначально. Глава ОАК Юрий Слюсарь отметил, что самолёты были поставлены в срок, "иногда даже по отдельным заводам с опережением".