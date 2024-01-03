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Регион
Опубликовано 2 января 2024, 21:42
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Карин Кнайсль выступила с печальными для Киева новостями

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Запад больше не ожидает победы Киева

Бывшая глава австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль считает, что западные страны меняют свою позицию и уже не надеются на победу киевского режима. Об этом экс-министр иностранных дел Австрии рассказала в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

По её словам, в настоящее время позиция Запада по данному вопросу развернулась на 180 градусов. Дипломат напомнила, что ещё год назад представители западных средств массовой информации утверждали, что российские войска, принимающие участие в специальной военной операции, находятся в очень печальном положении.

"А сейчас заголовки изданий от Financial Times до Economist почти в унисон задаются вопросом: "А что случится, если Россия выиграет эту войну?" — подчеркнула Кнайсль.

В то же время она объяснила, с чем связаны такие перемены. Экс-глава МИД Австрии считает, что это вызвано провальным контрнаступлением Вооружённых сил Украины летом прошлого года, а также успехами ВС РФ в рамках нового наступления.

Кнайсль заявила, что у Путина нет достойных собеседников на Западе
Кнайсль заявила, что у Путина нет достойных собеседников на Западе

Ранее Кнайсль вспомнила пророческое заявление президента РФ Владимира Путина о российской экономике, когда тот заявил, что Москва по этому показателю может обогнать Берлин. Дипломат подчеркнула, что спустя два месяца после этого заявления мировая ситуация в области экономики кардинальным образом изменилась в пользу России.

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Flickr / Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

Алексей Соловьёв
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