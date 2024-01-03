Бывшая глава австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль считает, что западные страны меняют свою позицию и уже не надеются на победу киевского режима. Об этом экс-министр иностранных дел Австрии рассказала в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

По её словам, в настоящее время позиция Запада по данному вопросу развернулась на 180 градусов. Дипломат напомнила, что ещё год назад представители западных средств массовой информации утверждали, что российские войска, принимающие участие в специальной военной операции, находятся в очень печальном положении.

"А сейчас заголовки изданий от Financial Times до Economist почти в унисон задаются вопросом: "А что случится, если Россия выиграет эту войну?" — подчеркнула Кнайсль.

В то же время она объяснила, с чем связаны такие перемены. Экс-глава МИД Австрии считает, что это вызвано провальным контрнаступлением Вооружённых сил Украины летом прошлого года, а также успехами ВС РФ в рамках нового наступления.