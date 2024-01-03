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3 января, 00:02

Телевизор насмерть раздавил двухлетнюю малышку в Красноярском крае

В Красноярском крае двухлетняя девочка погибла после падения на неё телевизора

Двухлетняя девочка из города Лесосибирска, расположенного в Красноярском крае, погибла после падения на неё тумбы с телевизором. Об этом сообщает региональное управление прокуратуры.

По данным издания, во время происшествия малышка вместе со своей 22-летней матерью находились в съёмном доме и играли с игрушками в зале, где на неустойчивой тумбе стоял телевизор. Девушка в какой-то момент отошла на кухню за соком для ребёнка, после чего услышала грохот, доносившийся из комнаты с девочкой.

Мать в то же время прибежала на шум и обнаружила бездыханное тело своей дочери, которую, предположительно, раздавило тумбой с телевизором. Прибывшим на место инцидента медикам оставалось лишь констатировать смерть девочки. По данному факту возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Агрессивный четвероклассник из Красноярска проткнул мальчику глаз
Агрессивный четвероклассник из Красноярска проткнул мальчику глаз

Ранее Лайф писал о другом смертельном событии, случившемся недавно с несовершеннолетним в Красноярском крае. Сообщалось, что в Красноярске трёхлетний мальчик, захлебнувшись рвотой, умер в машине скорой помощи.

Обложка ©

Getty Images / Owen Franken

Алексей Соловьёв
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