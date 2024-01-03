Телевизор насмерть раздавил двухлетнюю малышку в Красноярском крае

Двухлетняя девочка из города Лесосибирска, расположенного в Красноярском крае, погибла после падения на неё тумбы с телевизором. Об этом сообщает региональное управление прокуратуры.

По данным издания, во время происшествия малышка вместе со своей 22-летней матерью находились в съёмном доме и играли с игрушками в зале, где на неустойчивой тумбе стоял телевизор. Девушка в какой-то момент отошла на кухню за соком для ребёнка, после чего услышала грохот, доносившийся из комнаты с девочкой.

Мать в то же время прибежала на шум и обнаружила бездыханное тело своей дочери, которую, предположительно, раздавило тумбой с телевизором. Прибывшим на место инцидента медикам оставалось лишь констатировать смерть девочки. По данному факту возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".