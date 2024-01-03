Авиация Вооружённых сил Украины не может оказать достойной поддержки сухопутным силам. Так во время мероприятия, на котором со своими почитателями говорили комбаты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной "ветеранами" запрещённого в РФ полка Нацгвардии Незалежной "Азов"*, высказался командир батальона с позывным Бот.

"Частенько видим, но эффективность маленькая у авиации", — признался Бот, ответив на соответствующий вопрос из зала.

В то же время он заявил, что коэффициент полезного действия крайне мал как у вертолётов, так и у самолётов. Стоит отметить, что эта ситуация вызвала неловкую паузу в зале, так как вопрос задал украинец, представляющий на встрече 18-ю отдельную бригаду армейской авиации ВСУ, о чём впоследствии было сообщено во всеуслышание.

"Их время придёт", — попытался хоть как-то сгладить этот конфуз Бот.

Ранее Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что одной из причин провала летнего контрнаступления ВСУ является неконтролируемое небо. По его словам, именно доминирование ВКС России имело влияние на так называемую Южную операцию 2023 года.