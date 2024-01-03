"Ветеран" нацбата признался, что от авиации ВСУ мало толку на поле боя
Комбат бывшего полка "Азов"* Бот: У украинской авиации маленькая эффективность
Авиация Вооружённых сил Украины не может оказать достойной поддержки сухопутным силам. Так во время мероприятия, на котором со своими почитателями говорили комбаты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной "ветеранами" запрещённого в РФ полка Нацгвардии Незалежной "Азов"*, высказался командир батальона с позывным Бот.
"Частенько видим, но эффективность маленькая у авиации", — признался Бот, ответив на соответствующий вопрос из зала.
В то же время он заявил, что коэффициент полезного действия крайне мал как у вертолётов, так и у самолётов. Стоит отметить, что эта ситуация вызвала неловкую паузу в зале, так как вопрос задал украинец, представляющий на встрече 18-ю отдельную бригаду армейской авиации ВСУ, о чём впоследствии было сообщено во всеуслышание.
"Их время придёт", — попытался хоть как-то сгладить этот конфуз Бот.
Ранее Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что одной из причин провала летнего контрнаступления ВСУ является неконтролируемое небо. По его словам, именно доминирование ВКС России имело влияние на так называемую Южную операцию 2023 года.
*Запрещённая в России террористическая организация.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine