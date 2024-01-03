США разрешили ВСУ определять дальность ударов из HIMARS, пишут СМИ
Посол Бринк: США разрешили Киеву принимать решения о дальности ударов HIMARS
Командиры Вооружённых сил Украины будут самостоятельно принимать решения о дальности ударов из реактивной системы залпового огня HIMARS. Как утверждает украинское издание "Страна.ua", такое заявление озвучила посол США в Киеве Бриджит Бринк.
"Командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS", — приводит издание заявление дипломата.
Ещё в 2022 году занимающий на тот момент должность министра обороны Украины Алексей Резников пообещал, что Киев не будет применять американские РСЗО HIMARS для ударов по территории России. Он подтвердил, что это условие было обязательным для получения Киевом данного вооружения. Между тем ВСУ не спешат выполнять данное обещание и регулярно обстреливают новые регионы России из HIMARS.
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