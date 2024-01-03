В Москве мужчина дважды пытался угнать Mercedes, но хозяин авто его перехитрил
В Москве мужчина предотвратил угон своего Mercedes, сев на пассажирское сиденье
В Москве горе-угонщик пытался угнать дорогую иномарку, пока её владелец забирал вещи из транспортного средства, передаёт газета "Известия" со ссылкой на источник.
По данным издания, происшествие случилось в канун Нового года, 31 декабря, в Тверском районе. Владелец Mercedes находился у себя дома в тот момент, когда увидел, что неизвестный мужчина пытается вскрыть машину. Он вышел на улицу и отогнал злоумышленника, после чего начал доставать вещи из багажника.
Преступника это не остановило, он вновь подбежал к легковушке и даже умудрился завести её. Хозяин дорогого авто не растерялся — он сел на пассажирское сиденье и заглушил иномарку. Несмотря на это, угонщик успел протаранить припаркованный рядом автомобиль.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего уроженца Белоруссии. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф писал, что в Челябинской области житель города Катав-Ивановска угнал полицейскую "ниву", пока сотрудники оформляли на него протокол за нетрезвое вождение. На него завели два уголовных дела.
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