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3 января, 03:40

В Москве мужчина дважды пытался угнать Mercedes, но хозяин авто его перехитрил

В Москве мужчина предотвратил угон своего Mercedes, сев на пассажирское сиденье

В Москве горе-угонщик пытался угнать дорогую иномарку, пока её владелец забирал вещи из транспортного средства, передаёт газета "Известия" со ссылкой на источник.

По данным издания, происшествие случилось в канун Нового года, 31 декабря, в Тверском районе. Владелец Mercedes находился у себя дома в тот момент, когда увидел, что неизвестный мужчина пытается вскрыть машину. Он вышел на улицу и отогнал злоумышленника, после чего начал доставать вещи из багажника.

Преступника это не остановило, он вновь подбежал к легковушке и даже умудрился завести её. Хозяин дорогого авто не растерялся — он сел на пассажирское сиденье и заглушил иномарку. Несмотря на это, угонщик успел протаранить припаркованный рядом автомобиль.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего уроженца Белоруссии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Ранее Лайф писал, что в Челябинской области житель города Катав-Ивановска угнал полицейскую "ниву", пока сотрудники оформляли на него протокол за нетрезвое вождение. На него завели два уголовных дела.

Обложка ©

Getty Images / vlad_karavaev

Алексей Соловьёв
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