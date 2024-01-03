Журналист подчеркнул, что политики на Западе уже вовсю сигнализируют о том, что у них нет военной и экономической помощи для киевского режима. В то же время обозреватель отметил, что западные страны пытаются восстановить свои экономики после пандемии и "энергетического шока". Это происходит на фоне того, как Российская Федерация "превзошла по производству Евросоюз и Незалежную".