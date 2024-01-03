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3 января, 04:31

"Мрачное положение": Украине предрекли горькое предательство Запада уже в этом году

Telegraph: Украину в 2024 году ждёт предательство Запада из-за успехов России

Успехи России могут побудить западных партнёров Украины предать её уже в этом году, считает обозреватель британской газеты Telegraph Роберт Кларк.

"Неудавшееся украинское наступление, <…>, возрождающееся российское государство и уходящее внимание Запада. <…> Киев находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад", — заявил он.

Журналист подчеркнул, что политики на Западе уже вовсю сигнализируют о том, что у них нет военной и экономической помощи для киевского режима. В то же время обозреватель отметил, что западные страны пытаются восстановить свои экономики после пандемии и "энергетического шока". Это происходит на фоне того, как Российская Федерация "превзошла по производству Евросоюз и Незалежную".

"Новый год для Украины может закончиться жестоким предательством Запада", — считает Кларк.

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Ранее Лайф писал, что Украину на Западе подталкивают к заключению невыгодного для Киева мира. Незалежная столкнулась с настоящим предательством со стороны союзников, считает евродепутат Клэр Дейли.

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Pixabay

Алексей Соловьёв
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