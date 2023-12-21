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21 декабря, 08:27

Макрон рассказал о сомнениях на Западе по поводу будущего Украины

Макрон заявил о сомнениях в ЕС и США по поводу будущего Украины

Европейские страны и США начали сомневаться по поводу будущего Украины, однако Франция не собирается отказываться от Незалежной. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 5.

"Мы чувствуем, что европейские страны начинают сомневаться, мы чувствуем, что американцы сомневаются", — сказал Макрон.

По его словам, допустить поражения Украины в конфликте нельзя, поэтому Париж продолжит поддерживать Киев. Вопрос дальнейшей помощи будет одним из главных в следующем году.

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Кроме того, президент Франции уверен, что Брюссель должен продолжать помогать Киеву, даже если позиция Вашингтона изменится, потому что для Евросоюза вопрос выделения средств Незалежной является основополагающим. Макрон считает, что от этого зависит безопасность и суверенитет Европы. Также он признал, что Европа "не очень преуспела" в сдерживании РФ, а попытки надавить на Москву с треском провалились.

Ранее Лайф писал, что в США задумались о прекращении помощи Украине до решения пограничного вопроса. Сенатор Линдси Грэм заявил, что собирается настаивать на том, чтобы никакие зарубежные союзники Вашингтона не получили помощь, пока Штаты не выработают план по защите страны.

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ТАСС / AP / Christophe Ena

Ян Поланин
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