Западные державы подталкивают Украину к заключению невыгодного для неё мира. Незалежная столкнулась с настоящим предательством со стороны союзников, считает евродепутат Клэр Дейли.

Ирландский парламентарий напомнила, что после самого начала СВО Киев имел возможность достичь более приемлемых условий. Однако тогда Североатлантический альянс помешал дипломатическому урегулированию, склонив ВСУ к борьбе с Россией.