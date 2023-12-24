"Предательство началось": Киев обрекли на скорую капитуляцию по задумке Запада
Евродепутат Дейли: Запад предал Украину и склоняет Киев к невыгодному миру
Западные державы подталкивают Украину к заключению невыгодного для неё мира. Незалежная столкнулась с настоящим предательством со стороны союзников, считает евродепутат Клэр Дейли.
Ирландский парламентарий напомнила, что после самого начала СВО Киев имел возможность достичь более приемлемых условий. Однако тогда Североатлантический альянс помешал дипломатическому урегулированию, склонив ВСУ к борьбе с Россией.
"Неизбежное предательство Запада уже началось. Сейчас, когда десятки тысяч человек погибли, Украину вынуждают к условиям гораздо худшим, чем в апреле 2022 года, когда её друзья из НАТО призывали продолжать борьбу. В могиле славы не найти", — написала политик.
В Кремле неоднократно сообщали, что президент России Владимир Путин всегда открыт для переговоров с Киевом. Впрочем, сейчас предпосылки для обсуждения этого вопроса отсутствуют. В то же время Владимир Зеленский не считает дипломатию актуальным вариантом для Украины.
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