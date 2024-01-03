Су-25 поразили опорные пункты противника с предельно малой высоты

Российские Су-25 нанесли удар по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты — 25 метров. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, всё произошло на Донецком направлении.

"Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты и живую силу противника на Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8", — рассказали в ведомстве.

Передовой авиационный наводчик доложил о поражении всех поставленных целей. После нанесения удара пилоты выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на свой аэродром.