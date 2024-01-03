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Опубликовано 3 января 2024, 05:28
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Су-25 поразили опорные пункты противника с предельно малой высоты

МО РФ: Российские Су-25 ударили по опорным пунктам ВСУ с высоты 25 метров

Российский Су-25. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российский Су-25. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские Су-25 нанесли удар по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты — 25 метров. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, всё произошло на Донецком направлении.

"Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты и живую силу противника на Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8", — рассказали в ведомстве.

Передовой авиационный наводчик доложил о поражении всех поставленных целей. После нанесения удара пилоты выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на свой аэродром.

ВСУ потеряли более 115 военных, пытаясь совершить атаку на Купянском направлении
ВСУ потеряли более 115 военных, пытаясь совершить атаку на Купянском направлении

А ранее Минобороны отчиталось об уничтожении группы пехоты ВСУ на Купянском направлении. Несмотря на сильный мороз, российские военнослужащие обнаружили группу противника, пытавшуюся снять минные поля, и нанесли по ней удар из самоходных артиллерийских установок "Акация".

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Матвей Константинов
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