Су-25 поразили опорные пункты противника с предельно малой высоты
МО РФ: Российские Су-25 ударили по опорным пунктам ВСУ с высоты 25 метров
Российский Су-25. Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские Су-25 нанесли удар по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты — 25 метров. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, всё произошло на Донецком направлении.
"Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты и живую силу противника на Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8", — рассказали в ведомстве.
Передовой авиационный наводчик доложил о поражении всех поставленных целей. После нанесения удара пилоты выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на свой аэродром.
А ранее Минобороны отчиталось об уничтожении группы пехоты ВСУ на Купянском направлении. Несмотря на сильный мороз, российские военнослужащие обнаружили группу противника, пытавшуюся снять минные поля, и нанесли по ней удар из самоходных артиллерийских установок "Акация".