В Британии расследуют первый случай группового изнасилования в метавселенной

Британская полиция взялась за расследование первого случая изнасилования в виртуальной реальности. Как пишет New York Post, пострадавшей является 16-летняя девушка, на которую напали неизвестные пользователи в видеоигре.

В результате виртуального надругательства, указывают правоохранители, девушка-подросток получила вполне реальную психологическую травму, причём это воздействие "является более долгосрочным, чем любые физические раны".

Полиция расследует это преступление как физическое изнасилование, поскольку власти ещё не адаптировали законодательство под новый формат подобных преступлений.