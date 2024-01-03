Учёные доказали: Рана заживёт быстрее, если забыть, когда она появилась
NSP: Учёные выяснили, что восприятие времени влияет на скорость заживления ран
Раны на теле заживают быстрее, если человек думает, что с момента получения травмы прошло больше времени, чем на самом деле. К такому выводу пришли психологи Питер Аунгл и Эллен Лангер из Гарвардского университета, результаты их работы опубликованы в журнале Nature Scientific Reports.
Участникам исследования были нанесены лёгкие раны в трёх разных условиях: когда время воспринималось быстро, нормально и медленно. Быстрее всех выздоровели испытуемые из первой группы, а медленнее — из последней.
Указывается, что ранее учёные смотрели на влияние психологии на физическое здоровье с точки зрения эмоций и поведения, например стресса. Однако вышеприведённая работа доказала, что понимание этих процессов нуждается в расширении. Кроме того, включение идеи "единства" разума и тела в будущие исследования и методы лечения может спровоцировать революцию в здравоохранении. Теперь учёные изучают то, как это работает.
Ранее учёные успешно испытали на мышах лекарство от болезни Альцгеймера. После введения им модифицированных клеток способности грызунов улучшились, а признаки воспаления мозга уменьшились.
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