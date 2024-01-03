Песков назвал фейком публикации о якобы скором сенсационном заявлении Путина

"Нет. Это фейк", — сказал представитель Кремля в беседе с РИА "Новости".

Ранее в одном из политических телеграм-каналов появилось сообщение о том, что "завтра или послезавтра" Путин может сделать "сенсационное заявление", касающееся вопросов мировой безопасности и конфликта на Украине. Уточнялось, что это будет не ультиматум, но "жёсткое по своим параметрам" заявление.