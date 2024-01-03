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3 января, 08:57

Песков назвал фейком публикации о якобы скором сенсационном заявлении Путина

Публикации о якобы скором сенсационном заявлении президента России Владимира Путина являются фейком. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет. Это фейк", — сказал представитель Кремля в беседе с РИА "Новости".

Ранее в одном из политических телеграм-каналов появилось сообщение о том, что "завтра или послезавтра" Путин может сделать "сенсационное заявление", касающееся вопросов мировой безопасности и конфликта на Украине. Уточнялось, что это будет не ультиматум, но "жёсткое по своим параметрам" заявление.

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Ранее Дмитрий Песков пролил свет на график Владимира Путина в новогодние праздники. По его словам, глава государства намерен провести ряд рабочих мероприятий.

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Матвей Константинов
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