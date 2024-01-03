Винокур судится с энергетической компанией Москвы из-за полумиллионного долга

Народный артист РСФСР Владимир Винокур начал судебные тяжбы со столичной энергетической компанией из-за полумиллионного долга. У принадлежащего юмористу культурного фонда хотят отсудить средства за неоплаченные коммунальные услуги. Об этом сообщает SHOT.

По информации канала, Московская объединённая энергетическая компания подала заявление в суд в отношении фонда Винокура в связи с неоплаченными счетами за отопление в период с 2020 по 2023 год. Сумма долга составляет 501 тысячу рублей, включая неустойку и госпошлину.

Суд принял решение об удовлетворении иска энергетиков ещё в октябре 2023-го. Однако юристы фонда обжаловали решение непосредственно перед Новым годом.

Фонд Винокура в поддержку культуры и искусства был основан порядка 13 лет назад. Основной вид деятельности — организация развлекательных мероприятий, съёмка фильмов и телепередач.