Регион

Уведомления отключены

3 января, 11:23

Винокур судится с энергетической компанией Москвы из-за полумиллионного долга

Владимир Винокур. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Владимир Винокур. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Народный артист РСФСР Владимир Винокур начал судебные тяжбы со столичной энергетической компанией из-за полумиллионного долга. У принадлежащего юмористу культурного фонда хотят отсудить средства за неоплаченные коммунальные услуги. Об этом сообщает SHOT.

По информации канала, Московская объединённая энергетическая компания подала заявление в суд в отношении фонда Винокура в связи с неоплаченными счетами за отопление в период с 2020 по 2023 год. Сумма долга составляет 501 тысячу рублей, включая неустойку и госпошлину.

Суд принял решение об удовлетворении иска энергетиков ещё в октябре 2023-го. Однако юристы фонда обжаловали решение непосредственно перед Новым годом.

Фонд Винокура в поддержку культуры и искусства был основан порядка 13 лет назад. Основной вид деятельности — организация развлекательных мероприятий, съёмка фильмов и телепередач.

Винокур спародировал Байдена с "призраками" перед Путиным в Кремле
Винокур спародировал Байдена с "призраками" перед Путиным в Кремле

В прошлом году Владимир Винокур выразил уверенность, что Россия добьётся всех поставленных целей специальной военной операции. Такое заявление артист сделал после участия в церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Владимир Винокур
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров