МО: Ежедневно более 1500 россиян подают заявления о приёме на военную службу

Каждый день более 1500 россиян подают заявление о приёме на военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что в 2023 году ВС России пополнились 490 тысячами контрактников и добровольцев, а всего за 2022 и 2023 годы более 650 человек получили боевой опыт в зоне проведения СВО. А четыре тысячи студентов добровольно взяли академический отпуск и приступили к выполнению боевых задач.