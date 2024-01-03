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Опубликовано 3 января 2024, 10:04

МО: Ежедневно более 1500 россиян подают заявления о приёме на военную службу

Каждый день более 1500 россиян подают заявление о приёме на военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что в 2023 году ВС России пополнились 490 тысячами контрактников и добровольцев, а всего за 2022 и 2023 годы более 650 человек получили боевой опыт в зоне проведения СВО. А четыре тысячи студентов добровольно взяли академический отпуск и приступили к выполнению боевых задач.

У добровольцев в зоне СВО могут появиться льготы контрактников, рассказал Турчак
У добровольцев в зоне СВО могут появиться льготы контрактников, рассказал Турчак

Ранее в Минобороны назвали общее число контрактников в ВС России. Так, их насчитывается более 640 тысяч человек. Ещё 40 тысяч проходят службу в зоне проведения СВО в составе отрядов Боевого армейского резерва страны (БАРС).

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Матвей Константинов
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