В Тверской области прошло прощание с телеведущим и писателем Максимом Соколовым

В Успенской церкви города Зубцов в Тверской области прошла церемония прощания с публицистом, писателем и телеведущим Максимом Соколовым. Как пишет РИА "Новости", она началась в полдень.

В церкви присутствовали супруга Соколова, а также его родители и родственники. Они принесли цветы и зажгли свечи, после чего началось отпевание. Причиной кончины 64-летнего журналиста стал инфаркт.