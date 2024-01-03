В Тверской области прошло прощание с телеведущим и писателем Максимом Соколовым
В Успенской церкви города Зубцов в Тверской области прошла церемония прощания с публицистом, писателем и телеведущим Максимом Соколовым. Как пишет РИА "Новости", она началась в полдень.
В церкви присутствовали супруга Соколова, а также его родители и родственники. Они принесли цветы и зажгли свечи, после чего началось отпевание. Причиной кончины 64-летнего журналиста стал инфаркт.
Напомним, о смерти Максима Соколова стало известно 30 декабря. За свою жизнь он был колумнистом множества российских изданий, а также написал несколько книг и вёл программу "Однако" на Первом канале.
rutube.ru / Парсуна