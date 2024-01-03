Раскрыты потери ВСУ на самом смертоносном для них участке фронта

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 310 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение противнику в районах Богдановки, Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой Народной Республики.

"Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 310 военнослужащих", — рассказали в ведомстве.

Противник также потерял две американские боевые машины пехоты Bradley, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийскую установку "Мста-Б", орудие Д-20, гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы.