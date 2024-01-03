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Опубликовано 3 января 2024, 11:44
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Раскрыты потери ВСУ на самом смертоносном для них участке фронта

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 310 военнослужащих на Донецком направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 310 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение противнику в районах Богдановки, Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой Народной Республики.

"Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 310 военнослужащих", — рассказали в ведомстве.

Противник также потерял две американские боевые машины пехоты Bradley, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийскую установку "Мста-Б", орудие Д-20, гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Четверо российских военных двое суток героически отбивали атаки ВСУ
Четверо российских военных двое суток героически отбивали атаки ВСУ

Ранее Минобороны отчиталось о нанесении группового удара по объектам ВПК Украины, выпускавшим ракеты и дроны. Речь идёт об объектах в Киеве и области.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Матвей Константинов
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