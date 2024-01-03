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3 января, 12:03

МО РФ: Силы ПВО за сутки сбили 8 ракет "Точка-У", 34 снаряда РСЗО и 15 дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили восемь баллистических ракет "Точка-У", две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, "Ольха" и Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 3 января.

Там добавили, что за минувшие сутки также было ликвидировано 15 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах населённых пунктов Энергодар, Мирное Запорожской области, Золотарёвка Луганской Народной Республики (ЛНР), Горловка, Пески, Спорное Донецкой Народной Республики (ДНР) и Новая Каховка Херсонской области.

Минобороны РФ: ВСУ выпустили в сторону Белгорода 12 ракет "Точка-У" и "Ольха"
Минобороны РФ: ВСУ выпустили в сторону Белгорода 12 ракет "Точка-У" и "Ольха"

А ранее Лайф писал, что российская ПВО перехватила 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" ВСУ. Также были уничтожены 34 украинских беспилотника на территории Запорожской области, ЛНР и ДНР.

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ТАСС / Александр Полегенько

Дарья Нарыкова
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