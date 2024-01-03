За минувшие сутки ВСУ потеряли до 115 военнослужащих на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На Южно-Донецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Суточные потери противника составили до 115 военнослужащих", — рассказали в ведомстве.

Также российские военнослужащие нанесли поражение силам противника в районах Новомихайловки и Урожайного Донецкой Народной Республики. ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, трёх пикапов, а также самоходной артиллерийской установки "Гвоздика".