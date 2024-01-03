Протаранил шесть авто: В Чувашии полицейские нашли в машине рецидивиста СВУ и арсенал оружия

В Чебоксарском районе Чувашии сотрудники ДПС устроили погоню за рецидивистом, который передвигался на набитом оружием автомобиле. По данным SHOT, инцидент с неожиданной концовкой накануне вечером сотряс окрестности посёлка Кугеси: водитель машины "Тойота-Камри" сорвался с заправки, не оплатив бензин, а потом, пытаясь скрыться, начал бросать под колёса полицейских машин металлические шипы.

Погоня и её последствия в Чувашии. Видео © Telegram / "ДТП и ЧП Чебоксары"

Однако вскоре неадекват протаранил шесть машин, после чего был скручен правоохранителями. Внутри автомобиля их ждал джекпот: СВУ с поражающими элементами в виде металлических шариков, пистолет-пулемёт "Кедр", револьвер, три ножа, самодельный кастет, прибор ночного видения и более 600 патронов различных калибров.

Взрывчатку уничтожили сапёры, а всё остальное изъяли. Буйным автолюбителем оказался 36-летний уроженец Перми, ранее четырежды судимый за причинение тяжкого и лёгкого вреда здоровью, грабёж и угрозу убийством.

Проводится проверка, правоохранители выясняют планы и мотив задержанного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.