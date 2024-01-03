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3 января, 13:25

В Казахстане прекратили вещание некоторых российских телеканалов

В Казахстане оператор TVCOM прекратил показ российских телеканалов

В Казахстане оператор TVCOM исключил из сетки вещания спутникового телевидения и интернет-ТВ пакет российских телеканалов, включающий Первый канал. Об этом сообщается на сайте оператора.

"В рамках снижения количества каналов с информационной повесткой принято решение об исключении телеканалов семейства ТОО "ПКВС Казахстан" из сетки вещания спутникового телевидения и интернет-ТВ", говорится в сообщении.

В частности, прекратится трансляция телеканалов "Поехали", "Время: далёкое и близкое", "Дом кино", "Телекафе", "Дом кино Premium", "Музыка Первого", "Победа", "Карусель", "Бобёр" и "О!".

Также в компании подчеркнули, что доля зарубежных новостных каналов будет постепенно сокращаться, заменять их будут на рейтинговые телеканалы развлекательного, фильмового и познавательного характера.

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А ранее Лайф писал, что глава Министерства культуры Польши Бартоломей Сенкевич объявил о ликвидации гостелеканала, радио и агентства. По его словам, ликвидация позволит обеспечить дальнейшую работу компаний после реструктуризации, благодаря чему сотрудники сохранят свои места.

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Дарья Нарыкова
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