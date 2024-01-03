Более 500 машин скопилось в очереди у Крымского моста

Очередь автомобилей на подходах к Крымскому мосту уменьшилась с 900 до 537 машин. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

К вечеру среды, 3 января, в очереди со стороны Тамани находятся 222 автомобиля, а со стороны Керчи — 315. Данные приводятся на 19:00 по московскому времени.

"В очереди со стороны Керчи находится 315 транспортных средств, время ожидания около двух часов", — говорится в сообщении.