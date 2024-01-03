Гол и пас Миранчука вывели "Аталанту" в четвертьфинал Кубка Италии
Футбольная "Аталанта" победила "Сассуоло" в матче 1/8 финала Кубка Италии и вышла в следующий раунд. Встреча завершилась со счётом 3:1.
Главным героем поединка стал российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук, который забил гол на 71-й минуте и отдал голевую передачу. Кроме того, он имел шансы оформить дубль, однако после удара пяткой на 55-й минуте мяч отскочил в перекладину. Дублем в составе победителей отметился Шарль Де Кетеларе (24-я, 63-я минуты). Единственный мяч гостей уже в компенсированное время забил Даниэль Болока.
Миранчук набирал очки в четырёх из шести последних матчей "Аталанты". Он оформлял голевые передачи в играх чемпионата страны с "Миланом" и Лиги Европы с "Ракувом", а также забил "Салернитане" в серии А.
X / Atalanta B.C.