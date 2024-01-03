Гол и пас Миранчука вывели "Аталанту" в четвертьфинал Кубка Италии

Главным героем поединка стал российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук, который забил гол на 71-й минуте и отдал голевую передачу. Кроме того, он имел шансы оформить дубль, однако после удара пяткой на 55-й минуте мяч отскочил в перекладину. Дублем в составе победителей отметился Шарль Де Кетеларе (24-я, 63-я минуты). Единственный мяч гостей уже в компенсированное время забил Даниэль Болока.