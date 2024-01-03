Спустя 191 год: Британию в очередной раз просят вернуть Аргентине Фолклендские острова

Новые аргентинские власти во главе с недавно избранным президентом Хавьером Милеем призвали Великобританию вернуть Буэнос-Айресу контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. Соответствующее заявление появилось 3 января на официальном интернет-портале Министерства иностранных дел страны.

"Правительство и народ Аргентины вновь — спустя 191 год после незаконной оккупации — подтверждают законные и неотъемлемые права на суверенитет над Мальвинскими островами", — говорится в сообщении.

Также внешнеполитическое ведомство заявило о желании Буэнос-Айреса вернуть под свой суверенитет острова Южная Георгия, Южные Сандвичевы и прилегающие к ним морские районы. В Кабинете министров Аргентины выразили готовность провести с британскими властями переговоры по этой теме. В то же время аргентинцы выразили надежду на продолжение зрелых отношений с Лондоном, несмотря на спор о принадлежности островов, и высказали готовность поддержать их.

Стоит отметить, что Милей во время предвыборной гонки за пост главы государства обещал своему народу вернуть Фолклендские острова дипломатическим путём. В Соединённом Королевстве в ответ заявили, что не планируют возвращаться к этому вопросу.