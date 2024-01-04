Белый дом заявил об угрозе шатдауна в США

США находятся в 16 днях от шатдауна — частичного прекращения финансирования правительства. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы в 16 днях от того момента, когда часть правительства не сможет продолжать работу", — сказала Жан-Пьер, обвинив в этом представителей Республиканской партии.

По её словам, конгрессмены покинули Вашингтон в середине декабря и не вернутся до следующей недели вместо того, чтобы делать свою работу.