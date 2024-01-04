Кирби: Белый дом не видит готовности России к переговорам по Украине

США не видят готовности Москвы к переговорам по Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Были сообщения СМИ о том, что господин Путин внезапно готов к переговорам, он точно не ведёт себя так, как человек, готовый к переговорам", — сказал Кирби на брифинге.