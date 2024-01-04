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Опубликовано 3 января 2024, 21:34

Кирби: Белый дом не видит готовности России к переговорам по Украине

США не видят готовности Москвы к переговорам по Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Были сообщения СМИ о том, что господин Путин внезапно готов к переговорам, он точно не ведёт себя так, как человек, готовый к переговорам", — сказал Кирби на брифинге.

Поэтому, указал чиновник, Конгресс должен одобрить запрос о новой военной помощи Киеву.

Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине быстро, но на своих условиях
Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине быстро, но на своих условиях

А ранее президент США Джо Байден увидел в украинском конфликте угрозу для НАТО. При этом он призвал Конгресс действовать "безотлагательно" и принять новый финансовый пакет для помощи Киеву.

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Flickr / The White House

Артур Лапсаков
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