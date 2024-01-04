Дискотек больше не будет: В ДК под Псковом повеселились под "Ще не вмерла Украина"

В России произошёл очередной скандал, связанный с музыкальным оформлением праздничных мероприятий. В Псковской области руководство Дома культуры города Порхова (Порховский социально-культурный комплекс) было вынуждено извиняться за дискотеку под песни Верки Сердючки (сценический псевдоним украинского певца Андрея Данилко).

В первый день этого года в Сети появилась видеозапись, на которой молодёжь на дискотеке весело отплясывает под песню Сердючки "Ще не вмерла Украина". Некоторые пользователи соцсетей сочли это событие оскорбительным во время проведения спецоперации.

Дискотека под Верку Сердючку в Псковской области. Видео © VK / Подслушано в Порхове

"Уважаемые жители Порхова, администрация Дома культуры приносит свои извинения за ситуацию с песней Верки Сердючки на дискотеке. Данная композиция была поставлена диджеем без какого-то злого умысла и смысла, случайно была не удалена из плейлиста", — извинилась директор ДК Алла Тарасенкова.

Она подчеркнула, что диджей будет наказан, и напомнила, что коллектив этого ДК был одним из первых, кто начал оказывать помощь мобилизованным псковичам. Несмотря на это, по информации из комментариев к видео, в этом учреждении приостановлено проведение дискотек.