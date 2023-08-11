Танцевавших под Верку Сердючку аниматоров аквапарка в Алуште уволили
В Алуште уволили трёх работниц аквапарка "Миндальная роща", которые танцевали и пели под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина". Об этом сообщает издание "Подъём".
Представители аквапарка указали, что девушки работали там не напрямую. Они были наняты через фирму, с которой уже разорван договор. Теперь услуги аниматоров оказывает другая компания.
Ранее Лайф писал о том, что три девушки-аниматора из аквапарка в крымском городе Алушта станцевали и спели под песню Сердючки "Ще не вмерла Украина". Их действия сняли на видео и выложили в Интернет. Впоследствии девушки извинились. Суд оштрафовал каждую из них на 15 тысяч рублей.
Shutterstock