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11 августа, 14:50

Танцевавших под Верку Сердючку аниматоров аквапарка в Алуште уволили

В Алуште уволили трёх работниц аквапарка "Миндальная роща", которые танцевали и пели под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина". Об этом сообщает издание "Подъём".

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Представители аквапарка указали, что девушки работали там не напрямую. Они были наняты через фирму, с которой уже разорван договор. Теперь услуги аниматоров оказывает другая компания.

Ранее Лайф писал о том, что три девушки-аниматора из аквапарка в крымском городе Алушта станцевали и спели под песню Сердючки "Ще не вмерла Украина". Их действия сняли на видео и выложили в Интернет. Впоследствии девушки извинились. Суд оштрафовал каждую из них на 15 тысяч рублей.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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