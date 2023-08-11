Танцевавших под Верку Сердючку аниматоров аквапарка в Алуште уволили

В Алуште уволили трёх работниц аквапарка "Миндальная роща", которые танцевали и пели под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина". Об этом сообщает издание "Подъём" .

Представители аквапарка указали, что девушки работали там не напрямую. Они были наняты через фирму, с которой уже разорван договор. Теперь услуги аниматоров оказывает другая компания.