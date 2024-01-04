Строем по зебре: Видеорегистратор заснял "ответственных пешеходов" под Рязанью
В Мурмине Рязанской области на видео сняли собак, переходивших дорогу по зебре
Водитель из Рязанской области показал пользователям самых законопослушных пешеходов. В социальной сети "ВКонтакте" он опубликовал видео, на котором собаки переходят дорогу по правилам.
Собаки переходят дорогу в Рязанской области. Видео © VK / Иван Рязанцев
Когда автомобиль приблизился к пешеходному переходу в посёлке Мурмино, у края дороги на зебре можно разглядеть стаю собак. Животные дождались, пока машина затормозит, после чего, убедившись в безопасности дальнейших действий, друг за другом перебежали проезжую часть.
"Ответственные пешеходы", — подписал этот видеоролик автор поста.
Ранее Лайф писал о необычном происшествии, случившемся в конце ноября в Санкт-Петербурге. Там вылетевший из-под земли огромный резиновый шар сбил прохожего.
VK / Иван Рязанцев