Некоторые политические деятели в Европе не считают Североатлантический альянс организацией, которая приносит благо европейцам, а, наоборот, предполагают, что его исчезновение пойдёт на пользу. Один из них — депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес, который выразил такое мнение на странице в социальной сети Х.

Законотворец считает, что европейцы будут в более лучшем положении, если этот военно-политический блок канет в Лету. Он заявил, что данная организация не несёт никому пользы, в том числе гражданам Евросоюза.

Помимо этого, народный избранник осудил коллег, заседающих в Европарламенте. Уоллес подчеркнул, что они поддерживают все военные решения НАТО.