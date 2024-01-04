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4 января, 04:18

В Европарламенте рассказали о пользе исчезновения НАТО

Депутат ЕП Уоллес считает, что исчезновение НАТО будет во благо Европе

Некоторые политические деятели в Европе не считают Североатлантический альянс организацией, которая приносит благо европейцам, а, наоборот, предполагают, что его исчезновение пойдёт на пользу. Один из них — депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес, который выразил такое мнение на странице в социальной сети Х.

Законотворец считает, что европейцы будут в более лучшем положении, если этот военно-политический блок канет в Лету. Он заявил, что данная организация не несёт никому пользы, в том числе гражданам Евросоюза.

Помимо этого, народный избранник осудил коллег, заседающих в Европарламенте. Уоллес подчеркнул, что они поддерживают все военные решения НАТО.

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Напомним, год назад Евросоюз и НАТО заявили о намерении активизировать сотрудничество и вывести его на новый уровень. Причиной такого решения стал конфликт на Украине.

Обложка ©

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Алексей Соловьёв
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