Автор убеждён, что большое количество БПЛА позволяет бойцам ВС РФ выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard. В то же время он рассказал про стоимость такого удовольствия. По его словам, россияне используют дроны, цена которых составляет примерно 400 долларов за штуку. Майтра отметил, что при использовании этих беспилотников взводы, вооружённые ручными гранатомётами, захватывают в ловушку большие группы западной военной техники и впоследствии уничтожают её.