В США рассказали, как ВС РФ недорогими дронами создают ловушки для техники НАТО
AC: Российские войска создают ловушки для больших групп западной военной техники
На Западе считают, что дешёвые беспилотные летательные аппараты массового производства помогают россиянам изменить ситуацию на поле боя. Как сообщил старший редактор американского журнала American Conservative Сумантра Майтра, дроны предоставляют российским войскам возможность создавать смертельные ловушки для значительных скоплений западной техники.
Автор убеждён, что большое количество БПЛА позволяет бойцам ВС РФ выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard. В то же время он рассказал про стоимость такого удовольствия. По его словам, россияне используют дроны, цена которых составляет примерно 400 долларов за штуку. Майтра отметил, что при использовании этих беспилотников взводы, вооружённые ручными гранатомётами, захватывают в ловушку большие группы западной военной техники и впоследствии уничтожают её.
Ранее, 2 января, Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие группировки "Запад" точными ударами подбили целый взвод немецких танков Leopard 2A6. По данным оборонного ведомства, эта техника только готовилась к наступлению на Сватовском направлении.
X / Adam