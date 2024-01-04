Курс доллара на Мосбирже в начале торгов снизился до 91,94 рубля
Курс доллара на Московской бирже снизился до 91,94 рубля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.
Согласно данным торгов на 7:08 по московскому времени, доллар показал падение на шесть копеек. Курс евро же достиг 100,17 рубля, а курс юаня — 12,76 рубля.
Ранее Лайф писал, что прошедший год стал худшим для доллара со времён пандемии коронавируса. По данным западных СМИ, спад валюты связан с растущими ставками на то, что Федеральная резервная система США будет смягчать денежно-кредитную политику из-за замедления роста американского ВВП.
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