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4 января, 06:43

Курс доллара на Мосбирже в начале торгов снизился до 91,94 рубля

Курс доллара на Московской бирже снизился до 91,94 рубля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

Согласно данным торгов на 7:08 по московскому времени, доллар показал падение на шесть копеек. Курс евро же достиг 100,17 рубля, а курс юаня — 12,76 рубля.

Курс украинской гривны обрушился до 38 за доллар
Курс украинской гривны обрушился до 38 за доллар

Ранее Лайф писал, что прошедший год стал худшим для доллара со времён пандемии коронавируса. По данным западных СМИ, спад валюты связан с растущими ставками на то, что Федеральная резервная система США будет смягчать денежно-кредитную политику из-за замедления роста американского ВВП.

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freepik / jcomp

Ян Поланин
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