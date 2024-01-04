Курс доллара на Мосбирже в начале торгов снизился до 91,94 рубля

Курс доллара на Московской бирже снизился до 91,94 рубля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

Согласно данным торгов на 7:08 по московскому времени, доллар показал падение на шесть копеек. Курс евро же достиг 100,17 рубля, а курс юаня — 12,76 рубля.