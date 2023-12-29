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29 декабря, 15:04

Доллар побил новый антирекорд

Bloomberg: 2023 год стал худшим для доллара со времён пандемии коронавируса

Прошедший год стал худшим для доллара со времён пандемии коронавируса, пишет агентство Bloomberg.

По его данным, спад валюты связан с растущими ставками на то, что Федеральная резервная система США будет смягчать денежно-кредитную политику из-за замедления роста американского ВВП.

"Это снижает привлекательность доллара, поскольку другие центральные банки могут сохранять свои ставки на более высоком уровне в течение более длительного периода времени", — говорится в материалах.

При этом самый резкий спад доллара был зафиксирован в четвёртом квартале 2023 года. Как отмечает шведский эксперт по валютному курсу Аманда Сандстрем, ослабление американской денежной единицы сохранится и в 2024-м, однако она может отыграть позиции перед выборами американского президента, которые также планируются в следующем году.

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Между тем сегодня курс доллара на Мосбирже опустился ниже 89 рублей впервые с 30 ноября. Американская валюта утром 29 декабря находилась на уровне 88,97 рубля. Кстати, уже ранее эксперты говорили, что доллар начал сдавать позиции. По их мнению, это ключевая психологическая отметка. Подробнее о том, какие события прогнозировались на рынках перед Новым годом, — в нашем материале.

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Shutterstock

Николь Вербер
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