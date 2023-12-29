Доллар побил новый антирекорд

Прошедший год стал худшим для доллара со времён пандемии коронавируса, пишет агентство Bloomberg.

По его данным, спад валюты связан с растущими ставками на то, что Федеральная резервная система США будет смягчать денежно-кредитную политику из-за замедления роста американского ВВП.

"Это снижает привлекательность доллара, поскольку другие центральные банки могут сохранять свои ставки на более высоком уровне в течение более длительного периода времени", — говорится в материалах.

При этом самый резкий спад доллара был зафиксирован в четвёртом квартале 2023 года. Как отмечает шведский эксперт по валютному курсу Аманда Сандстрем, ослабление американской денежной единицы сохранится и в 2024-м, однако она может отыграть позиции перед выборами американского президента, которые также планируются в следующем году.