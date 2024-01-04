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4 января, 07:53

Умерла тигрица, покалеченная при наезде машины под Хабаровском

Умерла амурская тигрица, которую сбила машина на трассе Хабаровск –Владивосток

Тигр, которого обнаружили на трассе в Хабаровском крае. Обложка © t.me / Центр "Амурский тигр"

Тигр, которого обнаружили на трассе в Хабаровском крае. Обложка © t.me / Центр "Амурский тигр"

В Хабаровском крае умерла амурская тигрица, которую сбили на трассе Хабаровск – Владивосток. Специалисты до последнего боролись за её жизнь, однако спасти животное не удалось. Трёхлетняя тигрица была крайне истощена, хотя внешних ранений и переломов у неё не было, сообщили в телеграм-канале Центра "Амурский тигр".

Тигр, которого обнаружили на трассе в Хабаровском крае. Видео © t.me / komcitynews /Центр "Амурский тигр"

"Три основные причины, по которым хищник не может добывать пропитание: болезнь, травма и недостаток объектов питания. Все три причины могут переплетаться. Например, из-за заболевания животное лишается основных органов чувств и, находясь в ослабленном состоянии, теряет осторожность, выходит на неосвещённый участок дороги, где получает удар и ушиб внутренних органов", — говорится в сообщении.

Кровь тигрицы направили на анализы. Причину смерти животного установят в ходе вскрытия.

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Напомним, что инцидент произошёл в районе города Бикина на границе Приморского и Хабаровского краёв во вторник, 2 января. Тигрицу обнаружили автомобилисты. Животное не пыталось убежать или сдвинуться с места. Предположительно, оно попало под колёса машины и получило тяжёлые травмы. Водитель с места ДТП скрылся.

Ян Поланин
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