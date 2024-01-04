"Арсеналы истощены": Сержант ВСУ выдал Франции правду о фронте
Pais: Арсеналы Вооружённых сил Украины исчерпаны
Арсеналы Вооружённых сил Украины истощены. Военные используют в бою непригодное для этих целей вооружение. Об этом пишет испанская газета Pais со ссылкой на сержанта 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра.
"Их арсеналы истощены. Они воюют тем, что у них есть, и не всегда тем, что лучше всего подходит для поражения цели", — отмечает издание.
Ранее Лайф писал, что авиация Вооружённых сил Украины не может оказать достойной поддержки сухопутным силам. Командир батальона с позывным Бот заявил, что эффективность украинской авиации "маленькая".
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