Арсеналы Вооружённых сил Украины истощены. Военные используют в бою непригодное для этих целей вооружение. Об этом пишет испанская газета Pais со ссылкой на сержанта 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра.

"Их арсеналы истощены. Они воюют тем, что у них есть, и не всегда тем, что лучше всего подходит для поражения цели", — отмечает издание.