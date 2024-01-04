В Петербурге побит морозный рекорд 1950 года

Температура в Санкт-Петербурге утром 4 января опустилась до -25,3 градуса Цельсия. В последний раз аналогичные показатели фиксировались 4 января 1950 года. Об этом в своём телеграм-канале сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Есть рекорд минимальной температуры в Санкт-Петербурге для 4 января. Между 8 и 9 часами температура воздуха в центре города понизилась до -25,3 градуса. Напомню, что до этого рекорд держался с морозного 1950 года, тогда в Ленинграде 4 января температура воздуха понижалась до -25,1 градуса", — говорится в сообщении.

По его словам, в течение дня температура в городе не превысит -20 градусов. К вечеру ожидается снег, тогда как температура поднимется до -15 градусов, а в области и вовсе ожидается до -31, пишет телеканал "Санкт-Петербург".