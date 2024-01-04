Юрий Лоза высмеял номера Билана, Долиной и Баскова на "Песне года"

"Я нашёл себе новое развлечение — параллельно читать в Интернете тексты, которые звучали два дня подряд на "Песне года". Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдёт за юмор. Вот только неясно — а как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это", — написал Лоза в своих соцсетях.