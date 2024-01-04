Юрий Лоза высмеял номера Билана, Долиной и Баскова на "Песне года"
Юрий Лоза. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
Российский Певец Юрий Лоза раскритиковал тексты исполнителей фестиваля "Песня года". Их композиции показались музыканту смешными и бессмысленными.
"Я нашёл себе новое развлечение — параллельно читать в Интернете тексты, которые звучали два дня подряд на "Песне года". Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдёт за юмор. Вот только неясно — а как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это", — написал Лоза в своих соцсетях.
По его словам, он изучил тексты песен Димы Билана, Ларисы Долиной, Николая Баскова и других представителей российской эстрады, однако не нашёл в них смысла.
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