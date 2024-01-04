В Британии обещали Украине запчасти для подбитых американских M777

Британская оборонная компания BAE Systems после пяти лет перерыва наладит производство деталей гаубиц M777 для армии США. Об этом сообщила американская газета Wall Street Journal.

"Британская оборонная компания BAE Systems заявила в четверг, что возобновит производство запчастей для M777 для армии США", — говорится в тексте издания.

Там отметили, что последний раз заказ на гаубицу M777 в США был выполнен пять лет назад, а также рассказали, что детали будут использованы для ремонта оружия на Украине.

У ВСУ находится больше гаубиц M777, чем любой другой артиллерии, поставляемой Западом, подчеркнули в газете. Не менее 170 орудий были переданы Украине от США, Австралии и Канады.