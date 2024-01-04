В Забайкалье накрыли нелегальную оружейную мастерскую
МВД: В Чите задержали троих подозреваемых в изготовлении и сбыте оружия
В Забайкальском крае правоохранители задержали троих подозреваемых в изготовлении и сбыте оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Злоумышленники переделывали травматические, пневматические и сигнальные пистолеты в боевые, а также собирали из частей и механизмов карабины и ружья. Мастерскую они оборудовали в гараже одного из соучастников, замаскировав под пункт техобслуживания автомобилей. Криминальный товар продавали через знакомых. В настоящее время задокументировано два факта изготовления и два факта сбыта оружия – карабина и пистолета, а также патронов к ним", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, сообщники были задержаны с поличным в момент продажи переделанного пистолета и 50 патронов к нему. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемых карабины, обрезы охотничьих ружей, пистолеты, револьвер, механизмы оружия и патроны различного калибра.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления. Фигуранты в настоящее время находятся под стражей. Проводятся следственные работы.
Ранее Лайф писал, что в Чебоксарском районе Чувашии сотрудники ДПС устроили погоню за рецидивистом. В его машине были обнаружены СВУ с поражающими элементами в виде металлических шариков, пистолет-пулемёт "Кедр", револьвер, три ножа, самодельный кастет, прибор ночного видения и более 600 патронов различных калибров.