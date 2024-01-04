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4 января, 11:11

В Забайкалье накрыли нелегальную оружейную мастерскую

МВД: В Чите задержали троих подозреваемых в изготовлении и сбыте оружия

Задержание подозреваемых в сбыте оружия в Забайкалье. Обложка © Telegram / МВД МЕДИА

Задержание подозреваемых в сбыте оружия в Забайкалье. Обложка © Telegram / МВД МЕДИА

В Забайкальском крае правоохранители задержали троих подозреваемых в изготовлении и сбыте оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание подозреваемых в сбыте оружия в Забайкалье. Обложка © Telegram / МВД МЕДИА

"Злоумышленники переделывали травматические, пневматические и сигнальные пистолеты в боевые, а также собирали из частей и механизмов карабины и ружья. Мастерскую они оборудовали в гараже одного из соучастников, замаскировав под пункт техобслуживания автомобилей. Криминальный товар продавали через знакомых. В настоящее время задокументировано два факта изготовления и два факта сбыта оружия – карабина и пистолета, а также патронов к ним", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, сообщники были задержаны с поличным в момент продажи переделанного пистолета и 50 патронов к нему. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемых карабины, обрезы охотничьих ружей, пистолеты, револьвер, механизмы оружия и патроны различного калибра.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления. Фигуранты в настоящее время находятся под стражей. Проводятся следственные работы.

СМИ пригрозили миллионными штрафами за инструкции по изготовлению оружия
СМИ пригрозили миллионными штрафами за инструкции по изготовлению оружия

Ранее Лайф писал, что в Чебоксарском районе Чувашии сотрудники ДПС устроили погоню за рецидивистом. В его машине были обнаружены СВУ с поражающими элементами в виде металлических шариков, пистолет-пулемёт "Кедр", револьвер, три ножа, самодельный кастет, прибор ночного видения и более 600 патронов различных калибров.

Ян Поланин
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