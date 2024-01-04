В Забайкалье накрыли нелегальную оружейную мастерскую

В Забайкальском крае правоохранители задержали троих подозреваемых в изготовлении и сбыте оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание подозреваемых в сбыте оружия в Забайкалье. Обложка © Telegram / МВД МЕДИА

"Злоумышленники переделывали травматические, пневматические и сигнальные пистолеты в боевые, а также собирали из частей и механизмов карабины и ружья. Мастерскую они оборудовали в гараже одного из соучастников, замаскировав под пункт техобслуживания автомобилей. Криминальный товар продавали через знакомых. В настоящее время задокументировано два факта изготовления и два факта сбыта оружия – карабина и пистолета, а также патронов к ним", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, сообщники были задержаны с поличным в момент продажи переделанного пистолета и 50 патронов к нему. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемых карабины, обрезы охотничьих ружей, пистолеты, револьвер, механизмы оружия и патроны различного калибра.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления. Фигуранты в настоящее время находятся под стражей. Проводятся следственные работы.