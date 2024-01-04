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4 января, 12:06

"Ходячий труп": СМИ узнали шокирующие детали о пребывании Зеленского в бункере

Telegraph: Зеленский был похож на мертвеца в первые месяцы украинского конфликта

Владимир Зеленский был похож на мертвеца в первые месяцы украинского конфликта. Об этом пишет американский журналист Саймон Шустер в статье для британского издания Telegraph.

С первого дня конфликта Зеленский находился в бункере, при этом он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Некоторые из его приближённых тогда всерьёз забеспокоились о его здоровье. В частности, помощница Зеленского призналась журналисту, что он ей тогда напоминал "ходячий труп". Кроме того, по словам Шустера, в бункере якобы не хватало еды.

"Есть было нечего. Сладости передавались на собраниях, а мясные консервы с чёрствым хлебом лежали на общей кухне. Один министр рассказывал мне, что несколько дней выживал на шоколаде", — отметил журналист.

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Ранее Лайф писал, что Валерий Залужный способен сместить Зеленского без президентских выборов. Как считает украинский политолог Руслан Бортник, "майдан" с целью прихода главкома ВСУ к власти можно провести всего за три дня.

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Getty Images / STR / NurPhoto

Наталья Исакова
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